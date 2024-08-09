Шон Мендес выпустил два новых сингла: Why Why Why и Isn’t That Enough

Канадский певец Шон Мендес представил два новых трека Why Why Why и Isn’t That Enough (2024). Они войдут в грядущий альбом артиста Shawn, который увидит свет 18 октября.
На кантри-песню Why Why Why вышел клип — в нем Шон проводит время в сельской местности, играя на гитаре у костра и купаясь в озере.
Предыдущий лонгплей Мендеса Wonder вышел в 2020 году. Летом 2022-го музыкант должен был отправиться в мировое турне в его поддержку, но в итоге отменил его, чтобы уделить больше времени своему ментальному здоровью. По словам артиста, тогда он «чувствовал, что совершенно не имеет представления о том, кто он такой».
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