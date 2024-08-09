Опубликовано видео с раненым Поддубным сразу после атаки его автомобиля FPV-дроном

«Хотел с ходу заехать в Суджу. На спуске с Мартыновской горки уже были первые машины разбитые, горевшие. [В том числе] машина Евгения, как я потом понял. По мне отработал какой-то беспилотник. Я просто увидел перед собой промелькнувшую тень и боковым зрением взрыв на обочине. Сразу развернулся и поехал назад. На подъеме на горку увидел машину стоявшую, человека (оказывавшего помощь, вероятно с его авто и была сделана запись, которую опубликовала Скабеева. — “Газета.Ru”) и Евгения. Евгений был весь в крови, человек оказывал ему помощь, перебинтовывал. Понимая, что обстановка горячая, я чуть ли не в приказном порядке сказал: “Давайте быстро в машину! Садимся в машину и уезжаем отсюда!”.