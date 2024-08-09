Мессенджер Signal заблокирован в России

Signal — приложение для звонков и обмена сообщениями с технологией сквозного шифрования (Signal Protocol). Сегодня, 9 августа, российские пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера. Сервис «Сбой.рф» зафиксировал более 2 тыс. жалоб на проблемы с Signal в России. Пик обращений пришелся на 10:00.