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Мессенджер Signal заблокирован в России

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Signal на территории России. В качестве причины называется нарушение американским сервисом требований законодательства по противодействию терроризму и экстремизму. О каких конкретно нарушениях идет речь, неизвестно.

Источник: Freepik

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства.

Signal — приложение для звонков и обмена сообщениями с технологией сквозного шифрования (Signal Protocol). Сегодня, 9 августа, российские пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера. Сервис «Сбой.рф» зафиксировал более 2 тыс. жалоб на проблемы с Signal в России. Пик обращений пришелся на 10:00.

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