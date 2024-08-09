Новые отделения на базе ЦРБ города Миллерово планируют сдать в 2024 году

Также выездная проверка коснулась благоустройства аллеи на улице 3-го Интернационала. Работы на этом объекте выполнили в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Губернатор остался доволен результатом и предположил, что преобразования пришлись по душе и местных жителям.