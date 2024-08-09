Новые отделения на базе ЦРБ города Миллерово планируют сдать в 2024 году

Губернатор Ростовской области посетил с рабочей поездкой город Миллерово. Об этом говорится в телеграм-канале главы региона.
В частности, во время визита донской глава проверил ход строительства двух новых отделений на базе местной ЦРБ — инфекционного на 25 коек и станции скорой помощи.
— Пообщался с подрядчиком. Темпы хорошие, сдать объекты исполнитель обещает в этом году, — рассказал в Telegram Василий Голубев.
Также выездная проверка коснулась благоустройства аллеи на улице 3-го Интернационала. Работы на этом объекте выполнили в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Губернатор остался доволен результатом и предположил, что преобразования пришлись по душе и местных жителям.
Кроме этого, состоялось совещание, посвященное развитию опорных населенных пунктов.
— Обсудили с активом семи северных районов области задачи по достижению национальных целей, обозначенных президентом страны в мае этого года. В частности, говорили о развитии опорных населенных пунктов. Впереди много работы, — отметил Василий Голубев.