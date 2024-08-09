Жителя Ростовской области оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Житель Октябрьского района Ростовской области заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. К такому решению пришли на слушаниях сегодня, 9 августа.
— Сумма штрафа по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ составила 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу, — прокомментировали в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным следствия, 7 августа 2024 мужчина опубликовал в соцсети видеоролик с экстремистскими высказываниями относительно проведения специальной операции.
Напомним, в январе 2024 года жительница Таганрога попала под уголовную статью за дискредитацию Вооруженных сил России.