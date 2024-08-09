Депутат Останина попросила генпрокурора Краснова проверить интервью Лебедева

«Дело в том, что когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор пошел в том русле, что могло создаться впечатление, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев в своем блоге.