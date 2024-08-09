Первый гол в матче ФК «Ростов» — «Рубин» забили хозяева

Первый гол в футбольном мачте «Ростов» — «Рубин» забили хозяева поля. На 14-й минуте первого тайма отличился Данил Глебов. Сейчас игра продолжается.
Итоги спортивной баталии неизвестны. Ранее букмекеры предположили, что наиболее вероятным исходом матча может быть победа «Ростова» с небольшим преимуществом. При этом обе команды имеют хорошие шансы на выигрыш.
Напомним, ростовские и казанские футболисты встретились в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Сейчас ФК «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, «Рубин» находится на десятой строке.