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Первый гол в матче ФК «Ростов» — «Рубин» забили хозяева

Матч 4-го тура РПЛ открыли первым голом в Ростове.
Источник: Комсомольская правда

Первый гол в футбольном мачте «Ростов» — «Рубин» забили хозяева поля. На 14-й минуте первого тайма отличился Данил Глебов. Сейчас игра продолжается.

Итоги спортивной баталии неизвестны. Ранее букмекеры предположили, что наиболее вероятным исходом матча может быть победа «Ростова» с небольшим преимуществом. При этом обе команды имеют хорошие шансы на выигрыш.

Напомним, ростовские и казанские футболисты встретились в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Сейчас ФК «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, «Рубин» находится на десятой строке.