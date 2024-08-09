10 августа в Ростове проведут областной День физкультурника

Завтра, 10 августа, на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону состоится областной День физкультурника. На площадках организуют соревнования по разным видам спорта.
С 11 часов откроется фестиваль «Всей семьей на спорт». В этой соревновательной программе за победу поборются семейные команды — родители с детьми, а также дедушки и бабушки, выигравшие муниципальные этапы. Они будут перетягивать канат, сыграют в дартс и «семейное пенальти».
Также пройдет спартакиада среди работников органов власти: 18 команд сразятся в шести дисциплинах.
Кроме этого, на гребном канале проведут областной кубок по гребле на лодках класса «Дракон», состязания по спортивному ориентированию среди семейных команд, турниры по бодибилдингу, велоспорту BMX, маунтинбайку и самокатам.
Состоится ночной забег «Не спать», его участники преодолеют дистанции в 1,5, 5 и 10 км.
Напомним, День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа. В 2024 году соревнования планируются во всех муниципалитетах Дона, особое внимание будет уделяться семейным спортивным активностям.