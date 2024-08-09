10 августа в Ростове проведут областной День физкультурника

С 11 часов откроется фестиваль «Всей семьей на спорт». В этой соревновательной программе за победу поборются семейные команды — родители с детьми, а также дедушки и бабушки, выигравшие муниципальные этапы. Они будут перетягивать канат, сыграют в дартс и «семейное пенальти».