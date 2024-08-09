Футболисты ФК «Ростов» сыграли вничью с «Рубином» в матче 4-го тура РПЛ

Сегодня, 9 августа, футболисты ФК «Ростов» на домашнем стадионе сразились с казанским «Рубином». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ) завершилась вничью. Итоговый счет — 1:1 (1:0).
Первая половина матча прошла довольно активно. На 14-й минуте гол оформил полузащитник Данил Глебов. На 30-й минуте желтую карточку в составе ростовчан получил нападающий Егор Голенков, а на 33-й минуте Глебов едва не оформил дубль. Гости за первый тайм голами не отличились, в итоге на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев поля.
Во втором тайме противостояние продолжилось. На 52-й минуте желтую карточку получил защитник ФК «Ростов» Андрей Лангович. На 62-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку успешно реализовал пенальти. Сразу же после это в донской команде вместо Имрана Азнаурова на поле вышел полузащитник Хорен Байрамян.
Через время в командах последовали новые замены. На 78-й минуте желтую карточку показали Угочукву Иву из ФК «Рубин». Были угловые, в частности, голевой момент в добавочное время, но счет не изменился — 1:1 (1:0).
Добавим, на трибунах стадиона сегодня присутствовали почти 13 тысячи зрителей.