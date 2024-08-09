Футболисты ФК «Ростов» сыграли вничью с «Рубином» в матче 4-го тура РПЛ

Первая половина матча прошла довольно активно. На 14-й минуте гол оформил полузащитник Данил Глебов. На 30-й минуте желтую карточку в составе ростовчан получил нападающий Егор Голенков, а на 33-й минуте Глебов едва не оформил дубль. Гости за первый тайм голами не отличились, в итоге на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев поля.