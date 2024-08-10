Молдавская спортсменка Анастасия Никита в упорной борьбе едва не сотворила сенсацию Олимпиады: Настя завоевала серебряную медаль, Настя, ты — лучшая!

Самый важный поединок для нашей чемпионки Анастасии Никиты состоялся в пятницу, 9 августа. Схватка всей жизни — финал Олимпиады в вольной борьбе в весе до 57 кг с японкой Цугуми Сакураи. Чемпионка мира 2022 года, трёхкратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов Европы — в коллекции не хватало только олимпийской медали, желательно золотой.
Путь к финалу был труден. В ⅛ финала Настя легко, на первый взгляд, победила немку Сандру Парушевски (9:0), в четвертьфинале бразильскую спортсменку Джулию Пенальбер (5:0). Самый трудный поединок состоялся в полуфинале против китаянки Хун Кэсинь. Настя проигрывала со счетом 2:7, казалось, все. но… все изменилось в один миг, когда она пошла в контратаку, преуспев в касании. Судья досрочно прекратил поединок, отдав победу Настее.
И вот финальный поединок, на кону — звание олимпийского чемпиона, против Насти — японка Цугуми Сакураи. И всего шесть минут до исполнения мечты.
Анастасия уступила в финале японке Цугуми Сакураи.
Анастасия проиграла в финале, но для нас ты, Настя все равно — лучшая! «Серебро» Олимпиады у сборной Молдовы! Браво, Настя!