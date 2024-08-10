Молдавская спортсменка Анастасия Никита в упорной борьбе едва не сотворила сенсацию Олимпиады: Настя завоевала серебряную медаль, Настя, ты — лучшая!

Путь к финалу был труден. В ⅛ финала Настя легко, на первый взгляд, победила немку Сандру Парушевски (9:0), в четвертьфинале бразильскую спортсменку Джулию Пенальбер (5:0). Самый трудный поединок состоялся в полуфинале против китаянки Хун Кэсинь. Настя проигрывала со счетом 2:7, казалось, все. но… все изменилось в один миг, когда она пошла в контратаку, преуспев в касании. Судья досрочно прекратил поединок, отдав победу Настее.