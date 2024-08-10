Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи в Японии

После мощного землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло 8 августа рядом с юго-западным островом Кюсю, в стране действует временное предупреждение о росте вероятности возникновения мощного землетрясения магнитудой 8 в разломе Нанкай. Он расположен в Тихом океане к югу от Японии. Накануне сообщалось о пострадавших в результате случившегося.