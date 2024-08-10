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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи в Японии

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмическая активность магнитудой 5,3 зафиксирована в восточной части Японии, недалеко от Токио, угроза цунами отсутствует. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление, передает ТАСС.

По данным ведомства, эпицентр стихии находился в соседней со столицей префектуре Канагава. Очаг залегал на глубине 12 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба, Токио. На мобильных телефонах сработала экстренная система оповещения.

После мощного землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло 8 августа рядом с юго-западным островом Кюсю, в стране действует временное предупреждение о росте вероятности возникновения мощного землетрясения магнитудой 8 в разломе Нанкай. Он расположен в Тихом океане к югу от Японии. Накануне сообщалось о пострадавших в результате случившегося.