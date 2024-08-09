Ничья в донской столице: Что произошло после матча «Ростов» — «Рубин»

Сегодня, 9 августа, футболисты ФК «Ростов» на домашнем поле сыграли вничью с казанским «Рубином». Счет встречи — 1:1 (1:0). Это была игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ).
КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА.
Первая половина матча прошла довольно активно. На 14-й минуте гол оформил полузащитник Данил Глебов. На 30-й минуте желтую карточку в составе ростовчан получил нападающий Егор Голенков, а на 33-й минуте Глебов едва не оформил дубль. Гости за первый тайм голами не отличились, в итоге на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев поля.
Во втором тайме противостояние продолжилось. На 52-й минуте желтую карточку получил защитник ФК «Ростов» Андрей Лангович. На 62-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку успешно реализовал пенальти. Сразу же после это в донской команде вместо Имрана Азнаурова на поле вышел полузащитник Хорен Байрамян.
Через время в командах последовали новые замены. На 78-й минуте желтую карточку показали Угочукву Иву из ФК «Рубин». Были угловые, в частности, голевой момент в добавочное время, но счет не изменился — 1:1 (1:0).
ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин уже прокомментировал журналистам результаты игры.
— Если брать первый тайм, то ожидания полностью оправдались. Реакция была та, которая и должна была быть. Что произошло во втором тайме, это надо у футболистов спросить.
— Можно ли сказать, что во втором тайме исполнение вашей команды вас разозлило?
— Да, можно, — кратко ответил Валерий Карпин.
ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ.
Любители футбола уже обсуждают прошедшую игру в социальных сетях. Например, в комментариях в группе VK донской команды многие оказались разочарованы счетом, и это неудивительно — победа в матче была близка, как никогда, но надежды болельщиков не сбылись.
Сейчас одни критикуют ход игры, а другие, наоборот, отмечают положительные моменты и твердо верят в дальнейшие достижения ФК «Ростов». Комментарии самые разные:
— Думали одного гола хватит для победы, да еще и себе привезли гол на ровном месте.
— за 0:5 в прошлом туре не так стыдно, как за такую ничью.
— Чрезмерная пассивность во втором тайме не позволила одолеть казанцев. Ощущение, что могли выиграть, не покидает. Не дорабатывали до конца во всех компонентах во втором тайме. Насколько разными получились таймы, даже удивительно. Теряем явно свои очки, и это то, над чем стоит подумать тренерам и игрокам.
— Увы, но… Это наш Ростов, и мы в него верим и любим.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.
Следующий матч у ростовчан будет кубковым, его также проведут на домашнем поле. Соперник — ФК «Химки». Игру запланировали на 13 августа, стартовый свисток прозвучит в 20 часов по московскому времени.