Ничья в донской столице: Что произошло после матча «Ростов» — «Рубин»

— Чрезмерная пассивность во втором тайме не позволила одолеть казанцев. Ощущение, что могли выиграть, не покидает. Не дорабатывали до конца во всех компонентах во втором тайме. Насколько разными получились таймы, даже удивительно. Теряем явно свои очки, и это то, над чем стоит подумать тренерам и игрокам.