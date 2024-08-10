Принесенный ветром: Гаспар Ноэ представил в Москве свой фильм «Вихрь»

«Известия» побывали на единственном публичном мероприятии с участием Гаспара Ноэ за все время его неожиданного визита в Россию. Создатель фильмов «Необратимость», «Экстаз», «Любовь 3D» и «Вход в пустоту» уже почти неделю в России, но только вечером 9 августа, в преддверии Московской международной недели кино, он встретился со зрителями и обсудил с ними свой последний на сегодня фильм «Вихрь» в рамках специального показа. Билеты на сеанс закончились мгновенно, перекупщики предлагали их по цене в три раза дороже. «Известия» посмотрели «Вихрь» еще раз вместе с его создателем, а также собрали все, что известно о поездке Ноэ в Россию.
Понедельник — день по устоявшейся традиции тяжелый, но не для туристов на Красной площади. Одним из них оказался французский режиссер и провокатор Гаспар Ноэ. Фотография, на которой он позирует на фоне Спасской башни и Храма Василия Блаженного с красным полароидом в руках, 5 августа облетела все новостные и киноиндустриальные Telegram-каналы. С чем был связан визит главного enfant terrible европейского кинематографа, никто не объяснял. Организовавшая его приезд в Россию кинопрокатная компания держала подробности в секрете и не подпускала журналистов к режиссеру. Часть карт Ноэ позже раскрыл в видеообращении: он пригласил зрителей 9 августа на специальный показ его фильма «Вихрь». Это единственный сеанс в России, который прошел вместе с режиссером в кинотеатре «Синема-парк Мосфильм». Количество билетов было ограниченным, купить их уже было невозможно спустя несколько минут после старта продаж. Билеты стоили от 1 тыс. рублей. Самые преданные фанаты творчества Ноэ могли найти их у перекупщиков — те предлагали билеты уже по цене втрое больше.
Перед показом режиссер появился в фойе кинотеатра, где его тут же окружили фанаты. Ноэ охотно фотографировался с пришедшими на показ и оставлял автографы. Один из поклонников даже подарил французскому постановщику большую шоколадку «Аленка». Импровизированная фотосессия растянулась на 20 минут, после чего режиссер и зрители переместились в кинозал. Предварял сеанс public talk с киноведом Всеволодом Коршуновым: Ноэ рассказал, в частности, о создании «Вихря» и любимых российских режиссерах.
— Две недели назад, будучи в Буэнос-Айресе, я посетил ретроспективу российского кино, смотрел очень много ваших фильмов, советских в том числе. Я был очень впечатлен количеством и разнообразием. В качестве любимых я бы хотел выделить «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Иди и смотри» Элема Климова. Фильмы Андрея Тарковского, конечно же. Еще недавно я также посмотрел семичасовую «Войну и мир» Сергея Бондарчука. И я бы выделил «Балладу о солдате», — поделился режиссер.
По рекомендации своих русских знакомых в Париже он также посмотрел «Груз 200» Алексея Балабанова и остался очень впечатлен. Дома у режиссера лежит DVD-диск с фильмом «Брат». Его он пока еще не видел, но планирует познакомиться с ним в ближайшее время. Стоит отметить, что во время модерации существенная часть вопросов зрителей была оставлена без внимания, Гаспару Ноэ они заданы не были.
В России режиссер находится уже около недели. За это время он посетил несколько закрытых мероприятий и выполнил кинотуристическую программу-минимум. Например, съездил на «Ленфильм» и встретился с режиссером Александром Сокуровым. В Москве также посетил выставку «Москино» и Пушкинский музей. Позже Ноэ отправился в писательский городок Переделкино, где прогулялся по местам Андрея Тарковского — здесь снимали автобиографические сцены из «Зеркала».
Посетил Ноэ и кинопарк «Москино» — столичный комплекс для проведения натурных киносъемок, созданный в рамках городского проекта «Москва — город кино». Гость осмотрел декорации и съемочные площадки — построенные улицы Берлина и Москвы 40-х годов, древнерусский город и столичную соборную площадь, а также самый большой натурный хромакей в Европе.
Визит французского режиссера в Россию состоялся в преддверии в Московской международной недели кино. Она пройдет с 23 по 28 августа и соберет представителей киноиндустрии из более чем 40 стран. На киноплощадках покажут более 70 зарубежных фильмов, среди которых «RRR: Рядом ревет революция» из Индии, «Король неба» (Китай), «Химера» (Турция, Италия, Франция, Швейцария) и другие картины. Во время посещения кинопарка Ноэ было также достигнуто соглашение о показе на Московской международной неделе кино его «Вихря».
«Вихрь» — пожалуй, одна из самых сентиментальных и личных работ Ноэ. Бесконечно печальный фильм посвящен «всем тем, чьи мозги разложились быстрее, чем их сердца». В центре сюжета доживающая свои последние дни в Париже супружеская пара. Жена — ее исполнила французская актриса Франсуаза Лебрун — страдает от прогрессирующей деменции. Муж — его сыграл итальянский режиссер Дарио Ардженто — пишет книгу о кинематографе и снах, страдает от сходящей с ума супруги и больного сердца.
На спецпоказе Ноэ поделился с российскими зрителями, что Ардженто, не профессиональным актером, был единственным, кого он рассматривал на главную роль. Постановщик назвал свое решение «лучшим выбором актера на главную роль в “Вихре”.
— Я познакомился с Дарио Ардженто еще 25 лет назад, это произошло на фестивале в Торонто. У нас хорошие отношения, мы неоднократно встречались в Париже и в Италии. Его дочь (режиссер Азия Ардженто. — «Известия») стала одним из моих лучших друзей. Поэтому когда я задумал снять фильм «Вихрь», то решил, что главные роли должны исполнить очень харизматичные актеры. И более того, те актеры, которые вселяют в себя любовь зрителя. Дарио подходил по всем этим критериям, а его классическая итальянская жестикуляция, активный образ жизни, жизненная энергетика напоминала моего отца. Дарио был единственным, кого я рассматривал на эту роль. И это был лучший выбор актера, — рассказал Ноэ российским зрителям.
Премьера «Вихря» состоялась на Каннском кинофестивале в 2021 году. Публика была удивлена: Ноэ снял довольно сдержанный фильм, без насилия и сцен с обнаженными телами. В 2022-м лента беспрепятственно добралась до российского проката, а сам режиссер на зрительской премьере подключился по видеосвязи. По его словам, есть две картины, которые максимально близки его личной истории. Это «Любовь 3D» и «Вихрь». Мать режиссера страдала тем же недугом, что и главная героиня последнего.
— В моих последних четырех фильмах было много персонажей — молодых людей. Они не всегда вели себя благоразумно, иногда они были забавные, иногда глупые, откровенно безрассудные. Их, как и многих жителей Парижа, интересовали только секс, наркотики и ночные клубы. Я сказал, что не буду снимать еще один такой фильм. Я всегда с большой любовью относился к своим родителям, бабушке и дедушке. В юношестве меня поразила лента Витторио Де Сика «Умберто Д.» о старике, который борется за свое выживание. Я всегда хотел снять что-то подобное. И когда мне предложили сделать картину про трех персонажей во время локдауна, я решил, что она будет про пожилых. Более того, я не писал диалогов для них, большая часть разговоров — импровизация актеров. Этот проект близок к документальному по своей подаче, — поделился постановщик.
Гаспар Ноэ известен своими провокационными и экспериментальными работами, которые часто вызывают споры. Он исследует темы секса, насилия, религии и философии. Ноэ стал широко известен за пределами узких кругов в 2003 году после своей «Необратимости». Премьера ленты с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем состоялась в основном конкурсе 55-го Каннского кинофестиваля и вызвала скандал из-за 10-минутной сцены жестокого изнасилования героини Беллуччи, снятой одним планом. Около 250 человек покинули зал во время сеанса. Некоторым из них даже потребовалась медицинская помощь. При этом те, кто досмотрели до конца, аплодировали ленте стоя.
В России «Необратимость» выходила официально и снискала культовый статус, а вот с фильмом «Любовь 3D» произошел скандал. В 2015 году Министерство культуры РФ отказало ленте в прокатном удостоверении. Поводом стали «многочисленные сцены порнографического характера». В нашей стране для релиза была специально подготовлена софт-версия картины, в которой все вызывающие споры изображения были заретушированы или вырезаны. Тем не менее сексуальную мелодраму можно было увидеть на фестивалях: «Любовь» к тому моменту уже показали на Московском международном кинофестивале, а потом, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, фильм почти год крутили в единственном московском кинотеатре, и всегда при полном зале.
Выходили в России и другие знаменитые картины Ноэ — «Вход в пустоту», «Экстаз», «Вечный свет». Сегодня на отечественных онлайн-платформах доступна лишь малая часть его фильмографии. Как признался российским зрителям сам Ноэ, это его не пугает. Он знает, что его картины часто смотрят именно нелегально.
Каковы дальнейшие планы Ноэ в России и как долго он здесь пробудет, не объявляется. Сам режиссер старательно избегает прессы. Но не исключено, что мероприятия с его участием в ближайшие дни опять станут сенсацией в интернете.