Принесенный ветром: Гаспар Ноэ представил в Москве свой фильм «Вихрь»

— В моих последних четырех фильмах было много персонажей — молодых людей. Они не всегда вели себя благоразумно, иногда они были забавные, иногда глупые, откровенно безрассудные. Их, как и многих жителей Парижа, интересовали только секс, наркотики и ночные клубы. Я сказал, что не буду снимать еще один такой фильм. Я всегда с большой любовью относился к своим родителям, бабушке и дедушке. В юношестве меня поразила лента Витторио Де Сика «Умберто Д.» о старике, который борется за свое выживание. Я всегда хотел снять что-то подобное. И когда мне предложили сделать картину про трех персонажей во время локдауна, я решил, что она будет про пожилых. Более того, я не писал диалогов для них, большая часть разговоров — импровизация актеров. Этот проект близок к документальному по своей подаче, — поделился постановщик.