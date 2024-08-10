РФ уведомила МАГАТЭ о фрагментах сбитых ракет на территории Курской АЭС

Украинские войска атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. По данным МО РФ, потери ВСУ за время боев составили 945 солдат и 102 единицы бронетехники. Российские военные уничтожают противника в Суджанском и Кореневском районах Курской области, а также бьют по резервам ВСУ в Сумской области.