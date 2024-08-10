РФ уведомила МАГАТЭ о фрагментах сбитых ракет на территории Курской АЭС

Россия сообщила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС на фоне атаки украинских военных в Курской области, сообщило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.
В публикации говорится, что 8 августа на территории АЭС были обнаружены, предположительно, фрагменты перехваченных ракет, в том числе в зоне переработки радиоактивных отходов.
Отмечается, что до сих пор прямых обстрелов города Курчатова, АЭС или энергетической инфраструктуры не фиксировалось.
«Тем не менее ситуация остается напряженной. Безрассудные действия Украины угрожают не только российской АЭС, но и всей глобальной ядерной промышленности», — отмечается в сообщении.
Ранее в пятницу стало известно, что город Курчатов, где расположена Курская АЭС, оказался обесточен из-за падения на электроподстанцию обломков сбитого украинского дрона.
Глава города Игорь Корпунков говорил, что обстановка в Курчатове напряженная, но стабильная: бои идут в нескольких десятках километров от АЭС, все муниципальные службы и предприятия работают в штатном режиме.
Украинские войска атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. По данным МО РФ, потери ВСУ за время боев составили 945 солдат и 102 единицы бронетехники. Российские военные уничтожают противника в Суджанском и Кореневском районах Курской области, а также бьют по резервам ВСУ в Сумской области.