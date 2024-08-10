Идет сезон закруток-закаток: Продавцы Центрального рынка Кишинева впервые за сезон довольны торговлей — люди берут огурцы-помидоры-баклажаны по 30 кило в одни руки

— Люди покупают на маринад, на закрутки, — говорит мне девушка, продающая помидоры и прочие овощи. — Берут и по двадцать, и по тридцать килограммов помидоры, огурцы, баклажаны. Все покупают! Вот огурцы хорошо идут, только их мало, на полях все сгорело. Но мы довольны торговлей. И цены хорошие, у меня помидоры были и по 13 леев за кило, и по 12…