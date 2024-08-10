Идет сезон закруток-закаток: Продавцы Центрального рынка Кишинева впервые за сезон довольны торговлей — люди берут огурцы-помидоры-баклажаны по 30 кило в одни руки

Нынче Центральный рынок поход на раскаленную сковородку, в которой шкворчат посетители. Их много, с нагруженные сумками, багровые лица, с лица пот стекает. Очень жарко…
А я налегке с традиционным обзором цен на самые популярные фрукты-овощи. Рассказываю.
Сначала зашел в молочный павильон. Творог стоит 60 леев за килограмм, полуторалитровая бутылка молока — 35, сливки — по 80 леев, овечья брынза — 100−149 леев, десяток домашних яиц — 35 леев.
Народу немного, но вот что интересно. У кого-то очереди, а остальные продавцы скучают.
— Тут вкуснее! — убеждены дамы в очереди.
Растительное масло стоит 23 и 25 леев за литр, шампиньоны — 405 и 50 леев за кило. Живой карп стоит 75 и 79 леев за килограмм, толстолобик — 45 леев, судак — 160, раки — по 350 леев за кило. Интересно, что фабричные яйца сегодня стоят дороже домашних — 38 леев. Хотя, справедливости ради, отметим, что есть яйца и по 29 леев, и по 30.
— Все уходит на экспорт, поэтому яйца подорожали, — разводит руками продавщица. — Все за границу, а нашим покупателям ничего не остается…
Зато бахчевые подешевели. Дыня стоит в среднем 12 леев за килограмм. а не первой свежести отдают по семь. Арбузы продают по 3−4 лея за кило.
Нектарин стоит 12 леев за кило, персики — по 17, ежевика — 35, яблоки — 8−10 леев, сливы — 13−18, малина — 60, виноград — 15−20, кукуруза — 5−6 леев. Даже есть черешня — по 25 леев за килограмм. Хотя неделю назад у этой продавщицы она стоила 40 леев.
— Надо успеть все продать, — она кивнула на полные ящики на полу.
Картошка стоит 10−16 леев за килограмм, огурцы — 25−30 леев, помидоры — 16, перец — 15−25 леев, гогошары — 40, «синие» — по 10, репчатый лук — 8−10, морковка — по 8 леев, капуста — 25, кабачки — 15−25, чеснок — 50−60 леев.
— Цены сейчас невысокие, покупателей много, — радуются продавцы. — Довольны, как идет торговля!
— Люди покупают на маринад, на закрутки, — говорит мне девушка, продающая помидоры и прочие овощи. — Берут и по двадцать, и по тридцать килограммов помидоры, огурцы, баклажаны. Все покупают! Вот огурцы хорошо идут, только их мало, на полях все сгорело. Но мы довольны торговлей. И цены хорошие, у меня помидоры были и по 13 леев за кило, и по 12…