Что можно и нельзя делать в Прохоров день 10 августа на Прохоры-Пармены

Не рекомендуется давать в долг. Согласно приметам, благополучие и удача могут отвернуться. День не подходит для больших покупок. Запрещено менять работу, место жительство. Не следует ругаться, конфликтовать. Кроме того, нельзя жаловаться на свои проблемы. Предки верили, что они могут усугубиться.