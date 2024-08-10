Что можно и нельзя делать в Прохоров день 10 августа на Прохоры-Пармены

Православная церковь 10 августа вспоминает святого Прохора. В народе отмечают Прохоров день. У праздника существует другое название — Прохоры-Пармены. Он считался праздников кузнецов.
Что нельзя делать 10 августа
Не рекомендуется давать в долг. Согласно приметам, благополучие и удача могут отвернуться. День не подходит для больших покупок. Запрещено менять работу, место жительство. Не следует ругаться, конфликтовать. Кроме того, нельзя жаловаться на свои проблемы. Предки верили, что они могут усугубиться.
Что можно делать 10 августа
По традиции, 10 августа чествовали кузнецов и дарили им всяческие подарки в благодарность за помощь. В указанный день начинали перепахивать поля, копать картофель, а также собирать груши и яблоки. Интересно, что в Прохоров день обязательно следует съесть грушу для принятия при сложном выборе решения.
Согласно приметам, большое количество росы в утренние часы указывают на солнечный день. Если 10 августа есть иней, то ждали раннюю и суровую зиму. Звезды, которые сильно мерцают на небе, предвещают грозу.