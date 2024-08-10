Белорусские врачи назвали четыре мощных антиоксиданта, препятствующих раку: каротин, витамин D, индолы и селен

В последнее время пошел настоящий антиоксидантный бум, антиоксиданты представляют как панацею от многих болезней, в числе которых и онкология. И в этом есть рациональное, доказанное наукой зерно.
Как пояснила на сайте Минздрава Беларуси врач-валеолог отдела общественного здоровья Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Машенская, задача антиоксидантов противостоять свободным радикалам, повреждающим клетки, и являющимся причиной развития не только онкологии, но и атеросклероза, катаракты, артрита и других болезней.
Антиоксиданты или по-другому антиокислители способны легко взаимодействовать со свободно-радикальными формами кислорода, лишая их опасной активности и сохраняя при этом свою структуру. Антиоксиданты в большом количестве содержатся в растительных и морских продуктах и большинство из них доступно по цене белорусам, а в сезон и вовсе дешевы или их можно собрать бесплатно в лесу или на дачных грядках.
В пищевых добавках антиоксиданты малоэффективны, — предупредил российский врач Александр Мясников, чье мнение приводит radiokp.ru.
Поэтому главным источником антиоксидантов является еда. Это овощи фрукты, ягоды, молочка, морепродукты, продукты из цельных зерен, красное вино, зеленый чай, кофе, шоколад, чеснок и многое другое.
Кстати, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала продукты, которые не только способствуют укреплению иммунитета, но и способны останавливать рост раковых клеток (здесь подробнее). В их числе — овощи, грибы, продукты из сои.
Белорусские врачи назвали четыре натуральных и доступных белорусам антиоксидантов, их свойства, возможность накапливаться в организме.
Антиоксидант бета-каротин, свойства, накопление в организме
У больных раковыми заболеваниями уровень β-каротина в крови на треть меньше, чем у здоровых людей, подчеркнула врач-валеолог Валентина Машенская. Именно поэтому бета-каротин (β-каротин, предшественник витамина А) так важен для поддержания здоровья. Он не только блокирует свободные радикалы, но и стимулирует иммунную систему.
Главные источники β-каротина — морковь, абрикосы, курага, шиповник, шпинат, петрушка, салат, тыква, помидоры, облепиха.
Очень удобно то, что бета-каротин не разрушается во время тепловой обработки. Одна средняя по величине морковка содержит двухдневный запас бета-каротина, а 2−3 помидора — однодневный. Бета-каротином можно запастись впрок, он откладываться про запас.
Важно помнить, что каротин в организме может откладываться про запас, на срок до года и более, поэтому важно осенью создать запас в организме этого витамина, употребляя как можно больше продуктов, его содержащих.
Подсказкой станет оранжевый и красный цвет фруктов и овощей, в которых содержится бета-каротин: морковь, батат, болгарский перец, помидоры, грейпфруты, персики, дыни, абрикосы, хурма. Есть бета-каротин и в зеленых растениях: щавеле, шпинате, капусте, брокколи, горохе, зеленом луке, салате романо, петрушке и кинзе.
Антиоксидант витамин Е, свойства
Еще один заслуживающий внимания антиоксидант — это витамин Е (токоферол). Его основной пищевой источник — растительные масла. Среди них наибольшей Е-витаминной активностью обладает подсолнечное нерафинированное масло, в одной столовой ложке которого содержится суточная потребность организма в этом витамине, отметила врач-валеолог Валентина Машенская.
Токоферолами также богаты семена злаков, соя, облепиха, яйца, печень, орехи, семечки. Небольшое количество витамина Е содержится в молочных продуктах, рыбе, в овощах и фруктах.
Антиоксиданты индолы, свойства
Капуста брокколи, цветная, кочанная, брюссельская, а также кресс-салат содержат индолы, стимулирующие образование мощного антиоксиданта — фермента глутатионпероксидазы. Индолы инактивируют избыточные эстрогены, способные служить причиной рака, в особенности — опухолей молочной железы.
Есть такие овощи желательно в сыром виде, или после непродолжительной обработки паром (здесь подробнее).
Антиоксидант селен, свойства
Селен является одним из жизненно важных микроэлементов для организма человека, его функции связаны с детоксикацией, активацией антиоксидантных систем организма человека. Селен препятствует возникновению различных новообразований. На это обратила внимание заведующая микробиологической лабораторией Жодинского городского центра гигиены и эпидемиологии Зинаида Костеневич.
Возглавляет список продуктов богатых селеном бразильский орех. Каждый орех содержит от 68 до 91 мкг селена, что является даже большим количеством, чем рекомендуемая суточная норма селена для взрослого человека — около 55 мкг.
Рыба и морепродукты также являются богатым источником селена, особенно тунец, скумбрия, лосось, сардины и креветки. Например, в 100 граммах тунца содержится около 68 мкг селена, а в 100 граммах скумбрии — около 45 мкг селена. Также селем можно получить из мяса, птицы и яиц. Например, одно крупное яйцо содержит около 15 мкг селена. Часть суточной нормы селена могут обеспечить такие овощи и зелень, как брокколи, шпинат, зеленый горошек, фасоль и картофель.