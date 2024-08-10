Белорусские врачи назвали четыре мощных антиоксиданта, препятствующих раку: каротин, витамин D, индолы и селен

Антиоксиданты или по-другому антиокислители способны легко взаимодействовать со свободно-радикальными формами кислорода, лишая их опасной активности и сохраняя при этом свою структуру. Антиоксиданты в большом количестве содержатся в растительных и морских продуктах и большинство из них доступно по цене белорусам, а в сезон и вовсе дешевы или их можно собрать бесплатно в лесу или на дачных грядках.