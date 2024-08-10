Член МОК умер на Олимпиаде

Как передает новостной канал Камеруна CRTV Web на своей странице в Х, камерунец Исса Хаяту с 1988 по 2017 год возглавлял Африканскую конфедерацию футбола. В 2002 году он проиграл Зеппу Блаттеру выборы на пост главы ФИФА.
Камерунец в 2015 году и до избрания Джанни Инфантино исполнял обязанности президента ФИФА во время коррупционного скандала. Инфантино выразил соболезнования в связи с кончиной Хаяту.
«Он был страстным фанатом спорта и посвятил свою жизнь спортивному администрированию. От имени ФИФА выражаю соболезнования его семье, друзьям, бывшим коллегам и всем, кто его знал. Покойся с миром».
Причина его смерти не уточняется.