Член МОК умер на Олимпиаде

Как передает новостной канал Камеруна CRTV Web на своей странице в Х, камерунец Исса Хаяту с 1988 по 2017 год возглавлял Африканскую конфедерацию футбола. В 2002 году он проиграл Зеппу Блаттеру выборы на пост главы ФИФА.