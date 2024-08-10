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В Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим КТО

Источник: Российская газета

В Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (КТО).

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, решения приняты в «связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

«Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России», — приводит РИА Новости выдержку из сообщения НАК.

Дополнительные меры вводятся в трех регионах для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и усиления защиты объектов.

В частности, при режиме КТО на территории допускается введение временных ограничений и применение специальных мер — усиления охраны общественного порядка, проверки удостоверяющих личность документов, введения запрета на пребывание физлиц на отдельных участках и объектах, возможность отбуксировки транспортных средств.