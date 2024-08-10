В Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим КТО

В частности, при режиме КТО на территории допускается введение временных ограничений и применение специальных мер — усиления охраны общественного порядка, проверки удостоверяющих личность документов, введения запрета на пребывание физлиц на отдельных участках и объектах, возможность отбуксировки транспортных средств.