В Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим КТО

В Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, решения приняты в «связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».
«Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России», — приводит РИА Новости выдержку из сообщения НАК.
Дополнительные меры вводятся в трех регионах для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и усиления защиты объектов.
В частности, при режиме КТО на территории допускается введение временных ограничений и применение специальных мер — усиления охраны общественного порядка, проверки удостоверяющих личность документов, введения запрета на пребывание физлиц на отдельных участках и объектах, возможность отбуксировки транспортных средств.