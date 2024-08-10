Что произошло в Иркутске в ночь на 10 августа 2024 года: последние новости

Мошенники обманули девятилетнюю девочку и похитили у ее отца 140 тысяч в Забайкалье.
Аферисты рассказали ребенку, что ей необходимо погасить кредитную задолженность. Испугавшись, девочка продиктовала обманщикам данные карты отца и все смс-коды, пришедшие на телефон.
Четырех похитителей и вымогателей заключили под стражу в Иркутске.
Мужчин обвиняют в том, что они намеренно похитили молодых людей, после чего заперли их в помещении и угрожали физической расправой. Также они требовали с похищенных 600 тысяч рублей.
Особый противопожарный режим продлили на севере Иркутской области.
Режим будет действовать до 31 августа для безопасности населения на территории Бодайбо, в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах.
Из-за срыва капитального ремонта школы в Тайшете завели уголовное дело.
Неустановленные работники администрации приняли капитальный ремонт школы, которого по факту не было. Этими действиями они нанесли муниципальному бюджету ущерб в размере 10 миллионов рублей.