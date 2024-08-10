Один из осужденных по делу Немцова Темирлан Эскерханов отправился на СВО

Темирлан Эскерханов, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. В марте 2024 года он был помилован, освобожден из колонии и теперь служит в одном из штурмовых подразделений. В отличие от Эскерханова, другие осужденные соучастники убийства не захотели заключать контракт с Минобороны.