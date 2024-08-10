Геннадий Головкин и Назым Кызайбай встретились на награждении

На сегодняшний день Назым — самая титулованная женщина-боксер Казахстана. И, пожалуй, самая успешная казахстанская участница Олимпийских игр в Париже.
7 августа в полуфинале Назым уступила китаянке Ю Ву, что автоматически сделало ее бронзовым призером Олимпиады-2024. Медаль, пусть и не самой высшей пробы, она получила только в ночь на 10 августа.
Церемония награждения состоялась после финала, в котором Ю Ву раздельным решением судей победила турчанку Бусеназ Чакыроглу. Вторым бронзовым призером стала филиппинка Айра Вильегас.
На Олимпиаде в Париже также прозвучал голос Димаша Кудайбергена.