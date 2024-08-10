НАК: режим КТО ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях

Последний раз режим КТО вводился в ночь на 24 июня 2023 года в Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях в связи с мятежом «ЧВК Вагнер». Этот режим был применен для обеспечения безопасности во время кризиса. Недавно, в июне 2024 года, режим КТО снова был введен в Дагестане в ходе операции по ликвидации боевиков.