Как не умереть от жары и не переохладиться под кондиционером: советы врача

Врач городской поликлиники № 36 Алматы Балжан Жақсылык рассказала, что опасность жаркой погоды заключается прежде всего в тепловом ударе при перегреве организма. Если вы чувствуете головокружение, слабость, головную боль, тошноту, то это могут быть признаки теплового удара. В тяжелом случае находящийся на солнце человек может потерять сознание и ему потребуется срочная медицинская помощь, так как это может привести к повреждению органов или смерти.