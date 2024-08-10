Как не умереть от жары и не переохладиться под кондиционером: советы врача

Врач городской поликлиники № 36 Алматы Балжан Жақсылык рассказала, что опасность жаркой погоды заключается прежде всего в тепловом ударе при перегреве организма. Если вы чувствуете головокружение, слабость, головную боль, тошноту, то это могут быть признаки теплового удара. В тяжелом случае находящийся на солнце человек может потерять сознание и ему потребуется срочная медицинская помощь, так как это может привести к повреждению органов или смерти.
«Высокие температуры особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни, диабет и проблемы с дыханием. Им следует особенно внимательно следить за своим состоянием в жару. Одной из проблем в жаркую погоду является обезвоживание организма. Организм теряет много влаги через потоотделение, что может проявляться жаждой, сухостью во рту, головной болью и уменьшением объема мочи. Очень важно поддерживать водный баланс, регулярно употребляя достаточное количество воды».
Врач советует поддерживать водный баланс, употребляя воду даже тогда, когда не ощущаете жажды.
Кроме того, долго находясь на прямом солнце, можно получить ожог, что увеличивает риск развития рака кожи. Чтобы уберечься от этого, нужно смазывать открытые участки кожи кремом с высоким SPF или носить закрытую одежду.
Спасаясь от жары в помещениях, мы используем кондиционеры. Однако и они могут нанести вред здоровью и самочувствию при определенных условиях, к примеру, вызвать простуду или обострить хронические заболевания при резком перепаде температур.
Чтобы уберечься от этого, врач советует:
- устанавливать кондиционер на умеренную температуру, чтобы избежать резких перепадов между температурой на улице и в помещении. Рекомендуется разница не более 5−7 градусов;
- даже если кондиционер работает, необходимо периодически проветривать помещение, чтобы поддерживать свежесть воздуха, достаточный поток кислорода и уменьшить концентрацию пыли и бактерий;
- кондиционеры сушат воздух. Во избежание сухости кожи и слизистых оболочек можно использовать увлажнитель воздуха или ставить емкости с водой в помещении;
- не направлять поток холодного воздуха прямо на себя, чтобы избежать переохлаждения или простуды. Лучше направить воздух в сторону или вверх.
«Постарайтесь находиться в тени, носите шляпы, очки и легкую одежду. Обязательно используйте солнцезащитный крем. Если чувствуете себя плохо, найдите прохладное место, пейте воду и отдыхайте. При серьезных симптомах, таких как головокружение, слабость или потеря сознания, немедленно обратитесь за медицинской помощью».
По словам медика, эти правила помогут наслаждаться летом без рисков.
По данным горздрава, всего за жаркий сезон в службу скорой медицинской помощи Алматы обратилось 18 взрослых и 10 детей с симптомами теплового удара.