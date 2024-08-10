Более полумиллиона туристов посетили Боровое с начала года

Растущее число посетителей, по словам заместителя директора, оказывает существенное влияние на экосистему парка. В первую очередь, это проявляется в увеличении объёма отходов. Только с начала текущего года на территории нацпарка собрано и вывезено около 440 тонн мусора. За весь прошлый год — 840 тонн.