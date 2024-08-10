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Приметы на Прохоров день: что нельзя делать 10 августа 2024 года

В субботу, 10 августа, вспоминают апостолов Прохора и Пармена, которых считали учениками Иисуса Христа.

В субботу, 10 августа, вспоминают апостолов Прохора и Пармена, которых считали учениками Иисуса Христа. В народной традиции день называют Прохоровым.

Что можно делать 10 августа:

  • сегодня особым вниманием было принято одаривать кузнецов (их благодарили за работу)
  • к этой дате поля, как правило, были убраны, поэтому крестьяне уже занимались только перепахиванием земли, сбором яблок и груш;

Что нельзя делать 10 августа:

  • отдавать, продавать или покупать что-либо;
  • ходить в лес за грибами с плохим настроением;
  • есть яблоки (зато можно и нужно съесть грущу);
  • заключать браки;

Народные приметы:

  • ночью звезды мерцают, а к утру небо покрывается тучами — днем будет гроза;
  • муравьи достраивают муравейники — к ранней зиме;
  • вороны и грачи на траве ходят и кричат — быть ненастью;
  • купленная сегодня вещь долго не прослужит.