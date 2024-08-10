Приметы на Прохоров день: что нельзя делать 10 августа 2024 года

В субботу, 10 августа, вспоминают апостолов Прохора и Пармена, которых считали учениками Иисуса Христа. В народной традиции день называют Прохоровым.
Что можно делать 10 августа:
- сегодня особым вниманием было принято одаривать кузнецов (их благодарили за работу)
- к этой дате поля, как правило, были убраны, поэтому крестьяне уже занимались только перепахиванием земли, сбором яблок и груш;
Что нельзя делать 10 августа:
- отдавать, продавать или покупать что-либо;
- ходить в лес за грибами с плохим настроением;
- есть яблоки (зато можно и нужно съесть грущу);
- заключать браки;
Народные приметы:
- ночью звезды мерцают, а к утру небо покрывается тучами — днем будет гроза;
- муравьи достраивают муравейники — к ранней зиме;
- вороны и грачи на траве ходят и кричат — быть ненастью;
- купленная сегодня вещь долго не прослужит.