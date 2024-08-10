Сухая и прохладная погода ожидается в Челябинской области 10 августа

В субботу при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха плюс 16−21.
Непосредственно в Челябинске без осадков, плюс 18−20 градусов. В 6.30 утра в центре города плюс 14, влажность 66%, ветер восточный 1 м/с, атмосферное давление 740 мм ртутного столба, что немного выше нормы.
Завтра, 11 августа, начнет приближаться ложбина западного циклона, будет подходить фронтальный раздел, который принесет небольшие дожди с грозами, днем на юге — умеренные. Ветер восточной четверти 3−8 м/с, днем локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха в воскресенье ночью 6−11, днем — 16−21.
«К Уралу 11 августа с запада подойдет ненастный циклон. Дожди, местами грозы начнутся в соседнем Пермском крае, в Челябинской области. Далее, 12 августа осадки охватят значительную часть юга Свердловской области,
Наиболее интенсивные осадки на территории Свердловской, севера Челябинской, запада Курганской областей, юга Пермского края областей ожидаются 13 августа — 15−30 мм за сутки.