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Сухая и прохладная погода ожидается в Челябинской области 10 августа

Сухая и прохладная погода ожидается в Челябинской области 10 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Колумбусе: +19° 5 м/с 60% 741 мм рт. ст. +19°

В субботу при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха плюс 16−21.

Непосредственно в Челябинске без осадков, плюс 18−20 градусов. В 6.30 утра в центре города плюс 14, влажность 66%, ветер восточный 1 м/с, атмосферное давление 740 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Завтра, 11 августа, начнет приближаться ложбина западного циклона, будет подходить фронтальный раздел, который принесет небольшие дожди с грозами, днем на юге — умеренные. Ветер восточной четверти 3−8 м/с, днем локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха в воскресенье ночью 6−11, днем — 16−21.

«К Уралу 11 августа с запада подойдет ненастный циклон. Дожди, местами грозы начнутся в соседнем Пермском крае, в Челябинской области. Далее, 12 августа осадки охватят значительную часть юга Свердловской области, 13—14 августа — всю область, доберутся до Курганской области, Тюменской области, включая северные районы УрФО. Преобладающая температура в период 10—14 августа ночью 7−12, днем 14−19, в Челябинской, Курганской, юге Тюменской области — до 22 градусов», — прокомментировали в Уральском УГМС.

Наиболее интенсивные осадки на территории Свердловской, севера Челябинской, запада Курганской областей, юга Пермского края областей ожидаются 13 августа — 15−30 мм за сутки.