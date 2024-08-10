Сухая и прохладная погода ожидается в Челябинской области 10 августа

«К Уралу 11 августа с запада подойдет ненастный циклон. Дожди, местами грозы начнутся в соседнем Пермском крае, в Челябинской области. Далее, 12 августа осадки охватят значительную часть юга Свердловской области, 13—14 августа — всю область, доберутся до Курганской области, Тюменской области, включая северные районы УрФО. Преобладающая температура в период 10—14 августа ночью 7−12, днем 14−19, в Челябинской, Курганской, юге Тюменской области — до 22 градусов», — прокомментировали в Уральском УГМС.