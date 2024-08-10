Штормовое предупреждение объявили в Хабаровском крае на 12 августа

Синоптики пообещали, что следующая рабочая неделя в Хабаровском крае начнется с дождя и грома. По данным МЧС, 12 августа в двух районах региона сильно испортится погода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Речь о Хабаровском и Верхнебуреинском районах. Здесь по прогнозу пройдут очень сильные дожди и сильные ливни. Также ожидаются грозы. Возможно достижение критериев опасного явления погоды. В остальном по краю — кратковременные дожди.
В это время повышается риск возникновения ДТП, нарушение работы всех видов транспорта. Также возможны кратковременные подтопления дворов и низких мест в населенных пунктах.
В МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности. Нужно не забывать о ПДД, расчистить водостоки у дома от мусора, не выходить и не выезжать в природную среду, а туристам лучше переждать непогоду на турбазах или дома.