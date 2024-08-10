Ливни, град и шквалистый ветер: погода в Казахстане на субботу, 10 августа

«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере, востоке и в центре — сильные дожди. И только на западе страны погода без осадков».
По республике прогнозируется усиление ветра, на юге — с пыльной бурей, на северо-западе, севере ночью и утром возможен туман.
«Днем в Алматинской области и области Жетысу сохранится сильная жара».
В Атырауской области, области Абай, на востоке области Улытау, на юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на западе Восточно-Казахстанской областей по-прежнему высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в областях Улытау и Жетысу, в северной половине Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, в западной части Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.