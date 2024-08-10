Ливни, град и шквалистый ветер: погода в Казахстане на субботу, 10 августа

«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере, востоке и в центре — сильные дожди. И только на западе страны погода без осадков».