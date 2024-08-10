Двум бывшим руководителям ведомств Башкирии продлили домашний арест

В Уфе сразу двум экс-руководителям республиканских государственных ведомств — бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства РБ 47-летнему Александру Клебанову и экс-главе регионального Госкомитета молодежи 42-летней Яне Гайдук продлили домашний арест.
Г-н Клебанов проведет в домашних стенах еще два месяца — до 7 октября, а г-жа Гайдук не сможет выходить из дома до 8 сентября.
Напомним, Александра Клебанова задержали в этом году ранним майским утром в его квартире, так, что мужчина встретил оперативников в неглиже. Ему предъявили обвинение в получении крупной взятки в пять миллионов рублей.
По версии следствия, в 2023 году, будучи членом совета директоров госпредприятия «Башкиравтодор», Клебанов потребовал от руководства компании-подрядчика «Киви» взятку за покровительство и помощь «в своевременной оплате по договору на перевозку инертных стройматериалов». В случае отказа он грозил создать препятствия в получении оплаты. Озвученную сумму передали министру через посредника. Сначала суд отправил Александра Клебанова в СИЗО, но с начала июня строгую меру пресечения заменили на домашний арест. Обвиняемому запретили выходить в интернет и общаться с кем-либо очно или по телефону, кроме родственников.
Кстати, сразу после задержания высокопоставленного чиновника отправили в отставку.
Яну Гайдук обвиняют в превышении должностных полномочий при ремонте объекта культурного наследия «Дома Костерина и Черникова» в Уфе, в котором сейчас разместился Дом башкирской молодежи. По версии следствия, она «принудила руководство республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, выделявшего деньги на ремонт, к работе с подысканной ей подрядной организацией». Оказалось, что компанией, которой отдали деньги на ремонт без конкурсов и тендера, владеет близкая подруга Яны Гайдук. Женщина получила 5,2 млн рубля, но при этом смогла подтвердить выполненными работами только половину этой суммы. Следователи уверены, что 2,6 млн рублей подруги поделили между собой.
Не так давно обвиняемая написала заявление, чтобы отправиться на СВО. Если г-жа Гайдук подпишет контракт, возбужденное против нее уголовное дело обязаны прекратить, и ее биография не будет запятнана.