Двум бывшим руководителям ведомств Башкирии продлили домашний арест

Яну Гайдук обвиняют в превышении должностных полномочий при ремонте объекта культурного наследия «Дома Костерина и Черникова» в Уфе, в котором сейчас разместился Дом башкирской молодежи. По версии следствия, она «принудила руководство республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, выделявшего деньги на ремонт, к работе с подысканной ей подрядной организацией». Оказалось, что компанией, которой отдали деньги на ремонт без конкурсов и тендера, владеет близкая подруга Яны Гайдук. Женщина получила 5,2 млн рубля, но при этом смогла подтвердить выполненными работами только половину этой суммы. Следователи уверены, что 2,6 млн рублей подруги поделили между собой.