Сидел и ждал хозяйку, которая от него отказалась: в Иркутске спасли привязанного к лавке маленького спаниеля

Молодые люди попытались пристроить собаку в хорошие руки, писали объявления в соцсетях, спрашивали знакомых, но все безуспешно. У себя они тоже при всем желании не могли оставить животное дольше, чем на пару дней — ведь они живут на съемной квартире. Как быть? Через друзей пара вышла на блогера из Иркутска Анастасию Лесникову. Она рассказала в своем аккаунте в соцсетях о необычной находке.