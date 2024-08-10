Сидел и ждал хозяйку, которая от него отказалась: в Иркутске спасли привязанного к лавке маленького спаниеля

В начале августа пара из Иркутска нашла в Академгородке привязанного к лавке щенка. Маленький спаниель преданно ждал хозяев, но за ним никто не приходил. Рядом лежал пакет с ветеринарной книжкой. Шесть месяцев, здоровый, привитый! Только вот страница с контактами хозяйки вырвана. Молодым людям пришлось искать номер телефона через ветеринарную клинику.
— Собака мне больше не нужна! Я не хочу ей заниматься, — заявила женщина после того, как до нее дозвонились.
Рассказала, что у нее родился ребенок. Времени и сил на щенка уже не осталось, поэтому решила его отдать. Мол, вручила знакомому, а тот и бросил спаниеля на улице. Но от этой новости сердце бывшей хозяйки не дрогнуло, забирать питомца обратно домой она не собиралась.
Молодые люди попытались пристроить собаку в хорошие руки, писали объявления в соцсетях, спрашивали знакомых, но все безуспешно. У себя они тоже при всем желании не могли оставить животное дольше, чем на пару дней — ведь они живут на съемной квартире. Как быть? Через друзей пара вышла на блогера из Иркутска Анастасию Лесникову. Она рассказала в своем аккаунте в соцсетях о необычной находке.
— Очень добрый и дружелюбный песик, — написала Анастасия. И с непониманием отнеслась к предыдущим хозяевам. — Если не понимаете, зачем вам собака, и что это не игрушка, то зачем берете?
Сообщения о том, что питомца с удовольствием готовы приютить, повалили со всего города. Но Анастасия с мужем, разглядев фотографии щенка, поняли, что сами давно мечтали о таком славном питомце.
На следующий день спаниеля уже перевезли в новую семью, назвали Баксик. Блогер и ее супруг радуются питомцу, как дети. А их 10-месячный сын тем более в восторге! Совсем не боится собаку, улыбается, когда видит Баксика. Родители разрешают его погладить.
— Я понимаю, что взять собаку — ответственный шаг. В первый вечер Баксик скулил, прятался от нас, видимо, боялся. А на следующий день уже привык! Стал бегать по комнатам, веселиться. Живем в частном доме, так что места порезвиться ему хватает. Очень игривый, умный, будто понимает, что ему говорят, — рассказывает Анастасия. — Спит прямо возле нашей кровати. И уже начинает чувствовать себя защитником семьи — услышав, что к забору подходят незнакомцы, звонко лает.