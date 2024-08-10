Ученые выяснили, можно ли заболеть раком, не срезая кожуру с огурцов

Исследователи из Аньхойского сельскохозяйственного университета в Китае провели эксперимент, чтобы выяснить, может ли повлиять употребление огурцов и яблок с кожурой на риск развития онкологического заболевания в организме. Учитывая, конечно, то, что при выращивании продуктов использовались пестициды. Согласно выводам ученых, обычное мытье продуктов не устраняет следы опасных для организма веществ, которые связаны со злокачественными образованиями печени.