Неделя с AmurMedia: первая трансплантация печени, лучшая вожатая и перезагрузка медицины

Дмитрий Демешин нашел решение для скорейшего начала ремонта школы в Хабаровском районе



Врио губернатора посетил село Ильинка с целью встречи с активными родителями. Школа в этом селе была закрыта с декабря 2023 года из-за трещин на фасаде здания. Для 400 учеников из Ильинки занятия были организованы в школах Гаровки и Некрасовки. Жители села больше всего обеспокоены вопросом, когда школа будет отремонтирована. Это обращение было направлено Дмитрию Демешину в ходе прямого эфира в социальных сетях две недели назад, на что он пообещал лично приехать в Ильинку и обсудить возможные пути решения проблемы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.