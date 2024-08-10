Неделя с AmurMedia: первая трансплантация печени, лучшая вожатая и перезагрузка медицины

Кадровые перестановки в Хабаровском крае: Ризун в Минспорте, Туровцев занял его место
Дмитрия Ризуна, ранее занимавший высокую должность в Хабаровском крае, был назначен директором департамента управления делами и контроля в Министерстве спорта РФ, сообщает ИА AmurMedia.
Вновь ограничат движение на дорогах в Хабаровске из-за ремонта
В Хабаровске развернется масштабная реконструкция участка тепломагистрали ТМ-32 на пересечении улиц Дикопольцева и Войкова. С 8 августа энергетики Хабаровских тепловых сетей АО «ДГК» приступят к модернизации системы, увеличивая диаметр трубы и возводя новую тепловую камеру на месте старой. В связи с проводимыми работами, перекресток будет временно перекрыт для движения транспорта. Ограничения будут действовать ориентировочно до 8 сентября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «ДГК» по Хабаровскому краю.
38 школ Хабаровского края получат новую компьютерную технику
К новому учебному году в Хабаровском крае 37 школ и один техникум получат новую компьютерную технику. Ее закупят на средства федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Общая стоимость оборудования составляет более 129 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Путешествие по горам Хабаровского края
Хабаровский край — это удивительный регион, обладающий уникальными природными достопримечательностями. Дальневосточные горные хребты и вершины составляют около 70 процентов территории и поражают тех путешественников, которые не боятся забраться в дальние и практически необитаемые места. Именно поэтому здесь так популярны восхождения и пешие походы различной категории сложности.
Многодетные семьи из Хабаровского края получат выплату на подготовку к школе
В Хабаровском крае более 35 тысяч семей с тремя и более детьми получат единовременную выплату в размере 5 000 рублей на каждого школьника. Эти деньги помогут родителям подготовить детей к новому учебному году. Инициатива, запущенная врио губернатора Дмитрием Демешиным, является частью комплексной системы мер поддержки многодетных семей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинение в получении взятки в 57 млн рублей
Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края и руководителя КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог», а также исполнительного директора коммерческой организации. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
На территории Хабаровского края 6 августа ожидаются ливневые осадки
По информации Дальневосточного УГМС 6 августа в Хабаровском крае ожидается ухудшение погодных условий. Сильные ливневые дожди прогнозируют в Вяземском, Бикинском, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Солнечном районах, а также в районе имени Лазо, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Титул лучшего вожатского тандема завоевала пара из «Созвездия»
В Хабаровском крае продолжается летняя оздоровительная кампания. И в регионе вновь выбрали лучших организаторов летнего отдыха. Конкурсы среди вожатых и лагерей с дневным пребыванием проходили в течение трех дней в краевом детском центре «Созвездие», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.
Успешную трансплантацию печени провели хирурги Краевой клинической больницы им. Сергеева
Успешную трансплантацию печени провели хирурги Краевой клинической больницы им. Сергеева. Специалисты больницы самостоятельно выполнили все этапы операции. Этому предшествовала серьезная, плановая, многомесячная подготовительная работа. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи — важная часть национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин обсудил строительство домов для работников ОПК в Комсомольске-на-Амуре
Во время рабочей поездки в Москву глава региона Дмитрий Демешин встретился с гендиректором ПАО «ПИК СЗ» Иваном Поландовым. Они обсудили реализацию проектов ГК «ПИК» на территории Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Общественники провели инспекцию дороги на одной из улиц в Хабаровске
Общественники провели инспекцию дороги на улице Архангельской в Хабаровске, отремонтированной в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». После того, как трасса, раньше напоминавшая «руины», была приведена в нормативное состояние, движение на ней стало более интенсивным. Однако в ходе осмотра обновленной дороги у наблюдателей возникли еще предложения для того, чтобы сделать движение пешеходов на этом участке более безопасным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на мэрию Хабаровска.
На Хабаровской ТЭЦ-3 ведется реконструкция энергоблока № 2
На Хабаровской ТЭЦ-3 продолжается обновление энергоблока № 2. Сотрудники АО «Хабаровской ремонтно-монтажной компании» (входит в Группу РусГидро) осуществляют значительные ремонтные работы на этом важном объекте, который станет основным направлением реконструкции на ближайшие два года. В планах на 2025 год — переход энергоблока на газ, сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровске временно изменятся маршруты общественного транспорта
В период с 23:00 9 августа до 21:00 11 августа будет изменен путь следования автобусных маршрутов № 1 Л, 1С, 10, 23, 61С, 61К-1, 71−1, 71−2 в связи с ремонтными работами на пересечении улиц Серышева-Герасимова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Губернаторская гонка и борьба за мандат: эксперты оценили кампании в Хабаровском крае
Ровно месяц остался до единого дня голосования — 8 сентября. У кандидатов на высокие посты остался всего месяц на то, чтобы привлечь избирателя на свою сторону, напоминает ИА AmurMedia. А в нынешних условиях это не так просто: и губернаторская, и депутатская избирательные кампании всех уровней проходят в условиях высокой конкуренции — участвуют 11 политических партий.
Дмитрий Демешин: Нужна полная перезагрузка медицины Хабаровского края
В своем телеграм-канале (18+) врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин обозначил видение пути по развитию медицинской отрасли региона, указав, что она нуждается в полной перезагрузке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Демешин решил вопрос с ремонтом школы в Ильинке после обращения жителей
В село Ильинка Хабаровского района прибыл врио губернатора Хабаровского каря Дмитрий Демешин. Цель визита — встреча с родительским активом, обеспокоенным закрытием местной школы из-за трещин в фасаде. Проблема возникла в декабре 2023 года, когда 400 школьников из Ильинки пришлось перевести в образовательные учреждения соседних сел Гаровка и Некрасовка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Ожидается повышение уровня воды в реке Уссури в двух районах Хабаровского края
По информации Дальневосточного УГМС в связи с выпадением осадков на территории Приморского и Хабаровского краев на реке Уссури сформировалсядождевой паводок, который в настоящий момент спускается вниз по течению. В связи с этим гидрологи прогнозируют повышение отметок уровня воды донеблагоприятных значений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Росии по Хабаровскому краю.
Дмитрий Демешин нашел решение для скорейшего начала ремонта школы в Хабаровском районе
Врио губернатора посетил село Ильинка с целью встречи с активными родителями. Школа в этом селе была закрыта с декабря 2023 года из-за трещин на фасаде здания. Для 400 учеников из Ильинки занятия были организованы в школах Гаровки и Некрасовки. Жители села больше всего обеспокоены вопросом, когда школа будет отремонтирована. Это обращение было направлено Дмитрию Демешину в ходе прямого эфира в социальных сетях две недели назад, на что он пообещал лично приехать в Ильинку и обсудить возможные пути решения проблемы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Демешин анонсировал проведение в Хабаровске военного парада в честь Дня Победы в 2025 году
В 2025 году состоится 80-я годовщина полного разгрома японских милитаристов на Дальнем Востоке, в честь которой в сентябре пройдет военный парад, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал Дмитрия Демешина (18+).
Хабаровскому краю присвоен средний уровень дорожной безопасности
В России составили рейтинг регионов по уровню безопасности дорожного движения за 2023 год. Среди критериев — статистика ДТП, расходы на содержание трасс, обеспеченность дорог медработниками, число камер на автотрассах и ряд других фактов.
По инициативе Демешина в Хабаровском крае увеличили в 4 раза набор в целевую ординатуру
Как отметил Дмитрий Демешин, сегодня более тысячи врачей, фельдшеров и медсестёр дополнительно нужны Хабаровскому краю. Учитывая серьезность проблемы состояния медицины, врио губернатора решает её системно, как за счет разработки совместно с медицинским сообществом стратегии вывода отрасли из затяжного кризиса и привлечения дополнительных федеральных средств, так и прорабатывая вопрос привлечения дополнительных кадров в систему здравоохранение. Решать эту задачу будет и расширение набора в целевую ординатуру, и внедрение дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования для медиков, выбирающих в качестве места работы отдаленные районы Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Горе-садовница: в Хабаровском крае задержали женщину с крупным урожаем запрещенки
В Нанайском районе задержана женщина, подозреваемая в выращивании запрещенных растений. Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что жительница села Маяк выращивает на своей земле одурманивающую «рассаду», а в ходе проверки информация подтвердилась, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.