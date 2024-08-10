Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Иркутске

АНО «Агентство развития памятников Иркутска» заключило четыре договора на реставрацию объектов культурного наследия. Так в Иркутске проведут работы в старинных деревянных домах. Сейчас занимаются подготовкой научно-исследовательских и проектных документов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
До середины 2026 года частный инвестор выполнит восстановительные работы в «Усадьбе Мусотова: дом с парикмахерской», который находится на улице Грязнова 8. А к 2027 году планируют отреставрировать ОКН «Усадьба М. И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом» на Грязнова, 32, а также «Доходный дом» на Баррикад, 85 и «Общественное здание» в переулке Деповском, 4.
— Мы ищем инвесторов на конкурсной основе. Право заключить договор с обязательствами по реставрации объекта культурного наследия за счет мецената разыгрывается на торгах. Далее победитель оплачивает выкупную стоимость здания с земельным участком, а также затраты на проектирование, экспертизу, реставрацию. Объект переходит в собственность нового владельца только после выполнения всех обязательств и его ввода в эксплуатацию, — рассказал директор АРПИ Петр Елизаров.
В прошлом году отреставрировали дома-памятники на улицах Седова 33, Карла Либкнехта, 18, Фридриха Энгельса, 19, Баррикад, 35, Октябрьской Революции, 20, Николая Гаврилова, 2. Сейчас восстанавливают еще восемь различных объектов. С 2012 года привели в порядок более 30 исторических зданий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что противопожарный режим продлили на севере Иркутской области.