Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Иркутске

До середины 2026 года частный инвестор выполнит восстановительные работы в «Усадьбе Мусотова: дом с парикмахерской», который находится на улице Грязнова 8. А к 2027 году планируют отреставрировать ОКН «Усадьба М. И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом» на Грязнова, 32, а также «Доходный дом» на Баррикад, 85 и «Общественное здание» в переулке Деповском, 4.