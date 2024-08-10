В Башкирии в выходные будут усиленно проверять автотранспорт

На территории Башкирии в выходные дни пройдут усиленные профилактические рейды. Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, проверки проводят, чтобы «снизить количество дорожных аварий и сформировать у участников дорожного движения навыки дисциплинированного поведения».
Массовые проверки и рейдовые мероприятия направят на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, а также лиц, лишенных прав, и управляющих незарегистрированным транспортом. Кроме того, внимание уделят несовершеннолетним водителям.
Главный госавтоинспектор напомнил, что в регионе продолжаются профилактические мероприятия «Внимание переезд» и «Встречная полоса».