К понедельнику в Воронежской области похолодает до 19 градусов

Об этом местных жителей оповестил воронежский гидрометцентр.
Сегодня в субботу, 10 августа, в Воронежской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура днем 24−29°.
В Воронеже без осадков. Температура днем 26−28°.
В воскресенье, 11 августа, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 9−14 м/с Температура ночью 12−17°, днем 24−26°.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 15−17°, днем 24−26°.
В понедельник, 12 августа, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер западный 9−14 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 19−24°.
В Воронеже ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью 13−15°, днем 20−22°.
Самый жаркий день 10 августа наблюдался в 2010 году, тогда шкала термометра поднялась до 39 градусов. Самый холодный день 10 августа был в 1979 году, воздух днем тогда прогрелся всего лишь до 7,2 градусов.