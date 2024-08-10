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К понедельнику в Воронежской области похолодает до 19 градусов

Выходные дни, 10 и 11 августа, в нашем регионе ожидаются достаточно комфортными: не жаркими и с умеренными осадками. Однако новая рабочая неделя начнется с похолодания.

Сейчас в Колумбусе: +16° 3 м/с 77% 741 мм рт. ст. +19°

Об этом местных жителей оповестил воронежский гидрометцентр.

Сегодня в субботу, 10 августа, в Воронежской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура днем 24−29°.

В Воронеже без осадков. Температура днем 26−28°.

В воскресенье, 11 августа, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 9−14 м/с Температура ночью 12−17°, днем 24−26°.

В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 15−17°, днем 24−26°.

В понедельник, 12 августа, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер западный 9−14 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 19−24°.

В Воронеже ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью 13−15°, днем 20−22°.

Самый жаркий день 10 августа наблюдался в 2010 году, тогда шкала термометра поднялась до 39 градусов. Самый холодный день 10 августа был в 1979 году, воздух днем тогда прогрелся всего лишь до 7,2 градусов.