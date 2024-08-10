Во Владивостоке заметили аномально большую медузу

При этом в Китае ропилема считается редким деликатесом. Ее засаливают и готовят по особому рецепту: жители КНР обычно не доверяют этот процесс посторонним. Отметим, что ловят медузу во Владивостоке довольно часто: она подплывает к берегам, когда температура воды становится достаточно теплой.