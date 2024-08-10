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Во Владивостоке заметили аномально большую медузу

Очевидцы предположили, что встретили ропилему.

Источник: Соцсети

На пляже в районе Де-Фриза во Владивостоке заметили огромную медузу, которая плавала недалеко от берега. Люди предположили, что это ропилема, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

В среднем ропилема достигает 1−1,5 метра в длину, учитывая щупальца. Она не опасна для человека. Максимальный вред, который может принести встреча с необычной красавицей — легкое покраснение. Оно пройдет через несколько минут.

При этом в Китае ропилема считается редким деликатесом. Ее засаливают и готовят по особому рецепту: жители КНР обычно не доверяют этот процесс посторонним. Отметим, что ловят медузу во Владивостоке довольно часто: она подплывает к берегам, когда температура воды становится достаточно теплой.

Встретить морского обитателя можно на мелководье вдоль Амурского залива, от Угольной до Седанки, а также в районе Тавричанки.

Ранее «КП» писала, что личинки опасных нематод и цистод нашли в морепродуктах в Приморье.

флора и фауна