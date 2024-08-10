Школьные ярмарки проходят в Акмолинской области

Напомним, несущая добро акция «Дорога в школу» стартовала с 1 августа и продлится до 30 сентября. Главый месседж данного мероприятия — оказание материальной помощи обучающимся из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей в период подготовки к началу нового учебного года и предупреждения непосещения детьми школ по социальным причинам. Если семья относится к указанным категориям, то родителям детей необходимо обратиться в школу и предоставить подтверждающие документы.