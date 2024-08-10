Школьные ярмарки проходят в Акмолинской области

На ярмарке будут представлены канцтовары, школьная форма для всех возрастов, рюкзаки и др.
На проведение мероприятия привлекается широкий круг предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам, согласно плана мероприятий по организации и проведению общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу».
К примеру, 9 августа 2024 года в областном центре на площади перед Домом Дружбы прошла ярмарка с участием предпринимателей города Кокшетау, из них ИП «Ахмадиев С. А.», ИП «Доскожина Г. К.», ИП «Тілек», ИП «Акмолдина З. Ж.», ИП «Уртимбаев С. А.», ИП «Сапаров Б. Ж.», ТОО «ТП Арман», ТОО «Glasman».
С участием районных предпринимателей школьная ярмарка прошла в Астраханском районе.
Напомним, несущая добро акция «Дорога в школу» стартовала с 1 августа и продлится до 30 сентября. Главый месседж данного мероприятия — оказание материальной помощи обучающимся из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей в период подготовки к началу нового учебного года и предупреждения непосещения детьми школ по социальным причинам. Если семья относится к указанным категориям, то родителям детей необходимо обратиться в школу и предоставить подтверждающие документы.
К слову, за 9 дней акции в районах (городах) области в рамках акции «Дорога в школу» было проведено 238 рейдовых мероприятий, в которых приняли участие 105 человек из числа (участники акции) представителей общественности, государственных структур.
«Были посещены 173 неблагополучных семей, 32 увеселительных заведения, 4 компьютерных клуба, 7 дачных хозяйств, 13 рынков, 9 железнодорожных вокзалов. В результате проведенных рейдов было выявлено 53 несовершеннолетних из них 50 из неблагополучных семей.
Общее количество, получивших материальную помощь по области на сегодня составляет более 19 тысяч детей, сумма оказанной материальной помощи составила 810,5 млн.тенге», — поделилась главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования Бахытжан Туткабаева.