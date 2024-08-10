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Топ-5 новостей в Молдове на 10 августа

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 10 августа 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Молдавская спортсменка Анастасия Никита в упорной борьбе едва не сотворила сенсацию Олимпиады: Настя завоевала серебряную медаль, Настя, ты — лучшая!

2. Идет сезон закруток-закаток: Продавцы Центрального рынка Кишинева впервые за сезон довольны торговлей — люди берут огурцы-помидоры-баклажаны по 30 кило в одни руки.

3. Жуткая трагедия в Кишинёве: Ночные посиделки закончились убийством семейной пары.

4. Чтобы добраться до морских курортов, нужно пройти через ад: В Кишинёвском аэропорту — столпотворение, всему виной тщательные проверки и досмотры.

5. Зарабатывают исключительно на народе: Кому принадлежат молдавские банки.

экономика
торговля