Топ-5 новостей в Молдове на 10 августа

1. Молдавская спортсменка Анастасия Никита в упорной борьбе едва не сотворила сенсацию Олимпиады: Настя завоевала серебряную медаль, Настя, ты — лучшая!
2. Идет сезон закруток-закаток: Продавцы Центрального рынка Кишинева впервые за сезон довольны торговлей — люди берут огурцы-помидоры-баклажаны по 30 кило в одни руки.
3. Жуткая трагедия в Кишинёве: Ночные посиделки закончились убийством семейной пары.
4. Чтобы добраться до морских курортов, нужно пройти через ад: В Кишинёвском аэропорту — столпотворение, всему виной тщательные проверки и досмотры.
5. Зарабатывают исключительно на народе: Кому принадлежат молдавские банки.