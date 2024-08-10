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Президент Путин подписал закон о доплате к пенсии: кто будет получать больше

Решение об увеличении размера выплат касается нескольких категорий пенсионеров.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

С 1 января 2025 года пенсии россиян старше 80 лет и инвалидов I группы (за исключением инвалидов с детства) будут увеличены на 1200 рублей ежемесячно. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий для этих категорий граждан. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее надбавка в размере 1200 рублей выплачивалась безработным трудоспособным людям, ухаживающим за инвалидами и пожилыми.
Теперь же эти деньги будут направляться непосредственно тем, за кем ухаживают.

В случае получения гражданином двух пенсий, надбавка будет применяться только к одной из них.

Ожидается, что дополнительную поддержку получат около 730 тысяч семей.
«С 1 января 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать ежемесячно 1200 рублей в дополнение к своей пенсии. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, выплата будет назначена автоматически», — подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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