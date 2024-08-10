Президент Путин подписал закон о доплате к пенсии: кто будет получать больше

Ожидается, что дополнительную поддержку получат около 730 тысяч семей.

«С 1 января 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать ежемесячно 1200 рублей в дополнение к своей пенсии. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, выплата будет назначена автоматически», — подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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