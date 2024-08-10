TikTok ухудшает психологическое состояние женщин — исследование

В ходе эксперимента ученые привлекли 273 женщины в возрасте от 18 до 28 лет. Участниц разделили на две группы. Первая группа смотрела видео с тренировками и советами по снижению веса, в то время как вторая группа просматривала нейтральные ролики о природе, кулинарии и животных. Каждый сеанс длился около семи-восьми минут.