Стало известно, кто из звезд даст концерты в Иркутске в октябре 2024

Как сообщается на официальном сайте исполнителя, в концертную программу Валерия Семина входят советские шлягеры, такие как «Мамочка на саночках», «Одинокая ветка сирени», «От зари до зари» и другие. Кстати, Валерий Семин не только хорошо поет и исполняет музыку на баяне, но и является телеведущим. Именно его сибиряки знают по программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Стоит отметить, что в гастрольный тур Валерия Семина также вошел город Ангарск. Там музыканта ждут 4 числа.