Стало известно, кто из звезд даст концерты в Иркутске в октябре 2024

Осенью культурная жизнь в столице Приангарья бьет ключом — пройдут вернисажи, мастер-классы, музыкальные вечера, в филармонии состоится открытие четвертого джазового сезона и 86-концертного сезона, приедут столичные звезды. В сентябре в областном центре выступят Полина Гагарина, Вячеслав Бутусов, Милана Стар, еще состоится фестиваль Звезды на Байкале с участием именитых музыкантов. Также уже известно, кто из артистов даст концерты в Иркутске в октябре 2024.
«Она читает Бродского», «Нежность», «Маленький принц». В столицу Приангарья с концертом приедет Мария Гусарова, выступающая под псевдонимом Mary Gu. Она собирается радовать иркутян своим творчеством 3 октября в Концерт-Холле на улице Якоби.
4 октября на сцене того же Концерт-Холла выступит молодая группа «Комната культуры». Коллектив появился на свет в марте 2022 года. Песни «Комнаты культуры» прослушали уже больше 100 миллионов раз на различных музыкальных площадках. Познакомиться ближе с их творчеством теперь смогут и иркутяне.
В Иркутске выступит заслуженный артист России, известный баянист, певец и композитор Валерий Семин. В КДЦ «Орбита» у художественного руководителя группы «Белый день» запланировано два концерта — 5 и 6 октября.
Как сообщается на официальном сайте исполнителя, в концертную программу Валерия Семина входят советские шлягеры, такие как «Мамочка на саночках», «Одинокая ветка сирени», «От зари до зари» и другие. Кстати, Валерий Семин не только хорошо поет и исполняет музыку на баяне, но и является телеведущим. Именно его сибиряки знают по программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Стоит отметить, что в гастрольный тур Валерия Семина также вошел город Ангарск. Там музыканта ждут 4 числа.
Песни знаменитой группы Scorpions прозвучат в Иркутске со сцены КДЦ «Орбита». Там пройдет Трибьют шоу с участием симфонического оркестра. Иркутяне снова смогут услышать хиты одной из самых любимых рок-групп в нашей стране 4 октября.
В Иркутском музыкальном театре на 7 октября намечен концерт государственного ансамбля «Березка» им. Н. С. Надеждиной. Этот уникальный коллектив уже больше 75 лет влюбляет всех в русскую культуру. «Березка» знаменита плывущим шагом танцовщиц: длинный костюм девушек скрывает ноги и кажется, будто они плывут по сцене.
Первые гастроли со времен начала сольной карьеры. Арсений Бородин — экс-солист группы «Челси», финалист «Фабрики звезд-6» и шоу «Аватар» выступит перед преданными поклонниками 8 октября в КДЦ «Орбита». В программе вечера — сольные песни Арсения Бородина, любимые композиции времен «Фабрики звезд», а также каверы, которые артист исполнял на различных шоу-программах.
Народная артистка России, певица Валерия приедет с концертом в Иркутск. Знаменитые хиты она исполнит в музыкальном театре 8 октября. Как отмечают организаторы, в программе обязательно прозвучат не только последние хиты, но и песни, известные слушателям уже много лет — «Самолет», «Ты где-то там», «Часики», «Была любовь», «Метелица».
Эта рок-группа появилась на свет в 2013 году после смерти Михаила Горшенева — основателя и солиста группы «Король и Шут». Вошли в коллектив тогда музыканты из «Короля и Шута». Сейчас у «Северного флота» уже несколько альбомов, играет группа хард-рок, альтернативный метал и индастриал-метал.
В Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского 14 октября ждут новый яркий спектакль от Театра танца Аллы Духовой TODES. Сибирякам покажут нежную и страстную, яркую, энергичную и иногда забавную постановку. Организаторы обещают фантастические костюмы, зрелищные номера, современную хореографию и авторскую музыку.
Народный артист России, обладатель множества музыкальных премий и наград Григорий Лепс осчастливит своих поклонников концертов в Ледовой дворце «Айсберг» 17 октября. Знаменитый своим хрипловатым баритоном артист, конечно, исполнит для сибиряков, как свои новые песни, так и популярные хиты.
Знаменитая поэтесса Ирина Астахова снова едет в Иркутск. Напомним, она приезжала в Приангарье в декабре прошлого года, читала стихи под открытым небом. В этот раз ее выступление пройдет в зале областной филармонии. Иркутяне вновь услышат стихи о любви, поисках, потерях, свободе, счастье и многом другом в прочтении самого автора.
«Самый красивый проект Михаила Турецкого» — так говорят об арт-группе SOPRANO, созданной им в 2009 году. Группа стала аналогом знаменитого мужского хора Михаила Турецкого. В коллективе собраны солистки с уникальными голосами — фолк сопрано, драйв сопрано, джаз сопрано, драматическое и лирическое сопрано, меццо сопрано, поп сопрано фанк сопрано. Эти артистки могут исполнять композиции в совершенно разных жанрах — баллады, джаз, арии и т.д.
«Мне всю ночь играл рояль… Шопен… Шопен». 22 октября во Дворце спорта «Труд» состоится концерт эстрадной певицы Елены Ваенги. Напомним, на эту дату его перенесли с 6 апреля из-за болезни артистки. В репертуаре известной исполнительницы — собственные песни, а также романсы, баллады, произведения на стихи классиков. Самые популярные и любимые композиции иркутяне смогут услышать совсем скоро.
Автор, исполнитель, композитор, участница телевизионных проектов Ева Власова споет в столице Приангарья самые известные свои хиты и любимые песни. В Иркутске Ева уже выступала. Первые ее концерт перед иркутянами прошел в 2022 году.
Невероятное шоу покажут Антон Беляев и Therr Maitz на сцене Дворца спорта «Труд», обещают организаторы концерта. Инди-группа Therr Maitz была основана Антоном Беляевым в 2009 году. Активно выступать и гастролировать коллектив начал спустя два года. В «копилке» коллектива сейчас престижные премии и десятки песен.
28 октября в музтеатре будет петь Евгений Григорьев — автор и исполнитель, у которого юбилей — 25 лет он выходит на сцену под псевдонимом ЖЕКА. Он подарит сибирякам свои лучшие песни, а также те, что редко звучат на концертах.
Такие пройдут концерты в Иркутске в октябре 2024.