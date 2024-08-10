Чтобы оказаться в списке лучших команд страны и отправиться в Москву на всероссийский турнир «Локобол» (6+) — хабаровским футболистам из Академии «Искра» пришлось пройти большой путь, обыграв всех оппонентов сначала на уровне края, затем на уровне Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia.
Эти победы и стали билетом на «Локобол», где каждый год собираются чемпионы своих округов — 16 сильнейших команд со всей России. В число сильнейших теперь входят и хабаровские футболисты.
— К турниру мы готовились две недели в штатном режиме, не отходя от нашей методики и принципов, — рассказывает Шухрат Хакбердиев, старший тренер футбольной Академии «Искра». — Единственное, что изменилось это количество игроков на поле, ведь ребята давно тренируются в формате 10+1.
Серебряный кубок московского «Локобола» завоевали хабаровчане. Фото: Пресс-служба академии «Искра».
Серебряный кубок московского «Локобола» завоевали хабаровчане. Фото: Пресс-служба академии «Искра».
Серебряный кубок московского «Локобола» завоевали хабаровчане. Фото: Пресс-служба академии «Искра».
Серебряный кубок московского «Локобола» завоевали хабаровчане. Фото: Пресс-служба академии «Искра».
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Хабаровчане одержали три победы в пяти матчах. Первым соперником оказались хозяева турнира — «Локомотив»: с фаворитом соревнования «Искра» играла на равных. В итоге матч завершился с разницей всего в один мяч. И счётом 2:1 в пользу московской команды.
После этого хабаровчане уверенно обыграли «КАМАЗ» со счётом 2:0. И с ещё большим отрывом одержали победу над Академией футбола из Тамбова (6:2). В матче за «Серебряные рельсы» турнира «Искра» обыграла команду «Мордовия» (Саранск). Одним из лучших игроков турнира был назван хабаровчанин Арсений Новиков.
— Я — центральный полузащитник, занимаюсь футболом уже 8 лет, — объясняет Арсений. — Ехал на турнир с целью обыграть «Локомотив». Для меня это важное достижение, что мы сыграли с москвичами на равных. Больше всего эмоций именно от этого матча!
Турнир развернулся на домашнем стадионе «Локомотива» — «Сапсан Арене» (она входит в структуру «РЖД Арены»). Соревнование посвящено в этом году 50-летию Байкало-Амурской магистрали, а также Году семьи в России.
«Локобол» организован московским «Локомотивом», а также Детской футбольной лигой при поддержке Российских железных дорог. Интересно, что в становлении «Локобола» более 15 лет назад участвовал и спортивный директор хабаровской «Искры» Владимир Малышев. Тогда — спортивный директор футбольной Академии московского «Локомотива».
— За огромный труд в развитии детско-юношеского футбола России хочется поблагодарить моего друга — Виктора Николаевича Горлова, несколько лет назад ушедшего из жизни. Именно он основал Детскую футбольную лигу и выступил идейным вдохновителем турнира «Локобол», — говорит Малышев.
За годы существования «Локобола» (6+) в нём приняли участие более 30 тысяч команд из 23 стран мира, а также полмиллиона футболистов.