Серебряный кубок московского «Локобола» завоевали хабаровчане

— Я — центральный полузащитник, занимаюсь футболом уже 8 лет, — объясняет Арсений. — Ехал на турнир с целью обыграть «Локомотив». Для меня это важное достижение, что мы сыграли с москвичами на равных. Больше всего эмоций именно от этого матча!