Прокуроры проверят, почему омичей не обеспечили дровами

Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения прав граждан, которых недостаточно обеспечили дровами. Правоохранители оценят, полные ли меры принимали региональные власти, чтобы людям было, чем топить.
«Особое внимание прокуроры уделят вопросам снабжения дровами отдельных социальных категорий граждан: ветеранов, инвалидов, семей участников специальной военной операции и других», — пишут сотрудники надзорного органа.
Также они проанализируют целевое расходование бюджетных средств, насколько своевременно предоставили отделы лесничества участки леса для заготовки дров, их транспортную доступность и обоснованность цен.
12 августа с 9 утра до 18 вечера омичи могут позвонить по телефону «горячей линии» 8 (3812) 357−357 и сообщить о нарушениях законодательства в указанной сфере.
Также мы писали, что жителям Омской области, пострадавшим от паводка, помогут с дровами.