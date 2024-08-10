Синоптики рассказали, когда в Челябинскую область вернутся дожди

Челябинцам повезло больше — ожидается, что в городе не будет осадков все выходные, а температура воздуха будет колебаться от +17 до +20 градусов. Будет дуть слабый ветерок, который вряд ли сможет омрачить настроение. А в понедельник дожди пойдут и в мегаполисе.