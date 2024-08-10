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Синоптики рассказали, когда в Челябинскую область вернутся дожди

В субботу, 10 августа, гости и жители Челябинской области могут спокойно отправляться на прогулку без зонта, поскольку дождей в этот день не ожидается. Воздух при этом прогреется до +16…+21 градусов. О погоде на ближайшие дни южноуральцам подробно рассказали синоптики местного отделения Гидрометцентра.

Сейчас в Колумбусе: +16° 3 м/с 77% 741 мм рт. ст. +19°
Источник: Pchela.News

Дожди вернутся на Южный Урал уже в воскресенье, при этом на юге области ожидаются даже грозы, а часть северной территории осадки обойдут стороной. Столбики термометров поднимутся максимум до +21 градуса. Картину дня также дополнит юго-восточный ветер. Такая погода будет царить и в первый рабочий день новой недели.

Челябинцам повезло больше — ожидается, что в городе не будет осадков все выходные, а температура воздуха будет колебаться от +17 до +20 градусов. Будет дуть слабый ветерок, который вряд ли сможет омрачить настроение. А в понедельник дожди пойдут и в мегаполисе.

В Челябинской области в эти выходные планируется множество интересных мероприятий, которые советуем посетить. В музее-заповеднике «Аркаим» гостей приглашают на фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». А в Троицке можно попробовать себя в кузнечном деле, пострелять из лука, одолеть противника мечом и научиться средневековым танцам на фестивале исторической реконструкции «Южный рубеж».