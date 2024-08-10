Омичи тратят на сборы ребенка в школу в среднем 13, 2 тысячи рублей

Портал Superjob провел исследование затрат на сборы ребенка в школу. Были опрошены по 500 родителей школьников в 14 городах-миллионниках, а также по 1000 респондентов в Москве и Санкт-Петербурге.
В Омске, согласно данным исследования, необходимый к школе набор: школьная и спортивная форма, канцелярия, рюкзак и прочее обойдется родителям в среднем в 13 200 рублей. По сравнению с прошлым годом его стоимость выросла на 6% процентов. В целом же за пять лет, начиная с 2019 года, затраты выросли почти в два раза.
На столько же выросла сумма сборов ребенка в школу в Самаре, в других городах расходы подскочили еще больше.
Примечательно, что 9% опрошенных на сборы ребенка в школу вынуждены брать кредиты, еще 7% не исключают такую возможность. Доля омичей в этой категории не приводится.