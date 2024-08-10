Омичи тратят на сборы ребенка в школу в среднем 13, 2 тысячи рублей

В Омске, согласно данным исследования, необходимый к школе набор: школьная и спортивная форма, канцелярия, рюкзак и прочее обойдется родителям в среднем в 13 200 рублей. По сравнению с прошлым годом его стоимость выросла на 6% процентов. В целом же за пять лет, начиная с 2019 года, затраты выросли почти в два раза.