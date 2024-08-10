Омская прокуратура заинтересовалась дровами

Прокуратура Омской области проверит, как жители региона обеспечиваются дровами. Проверку надзорное ведомство организовало после жалоб населения в социальных сетях.
«Прокуратура даст оценку полноте принимаемых региональной властью мер к обеспечению населения дровами, регулированию цен на древесное топливо, созданию комфортной жизни местных жителей», — заявили в ведомстве.
Также проверяющие оценят, как расходуются выделенные на это целевые средства, своевременность предоставления наделов для заготовки древесины и их транспортную доступность, обоснованность цен.
Особое внимание прокуроры уделят вопросам снабжения дровами отдельных категорий граждан: ветеранов, инвалидов, семей участников СВО и других.
Помимо проверки, прокуратура организует горячую линию на эту тему. Звонки будут приниматься 12 августа с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (3812) 357−357.