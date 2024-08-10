На улице 25-го Октября в Иркутске начали укладывать асфальт

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют улицу 25-го Октября в Иркутске. В этом году ее приведут в порядок от улицы Советской до Лебедева-Кумача. Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил, как продвигаются работы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
На ремонтируемом участке уже полностью сделали освещение. Сейчас проводят монтаж бордюров, обустройство тротуары и укладку нижнего слоя асфальта на дороге. В дальнейшем сделают высотное регулирование колодца. После завершения всех этих работ, подрядчик начнет обустраивать финишное покрытие на проезжей части, также нанесут разметку и установят дорожные знаки.
— Получаю обращения от жителей на низкие темпы работ на улице 25-го Октября. Выехал на место, проверил, как идет процесс, обсудил с подрядчиком сроки и этапы ремонта. Готовность улицы 25-го Октября сейчас превышает 50%. Поручил организации нарастить темпы. Руководитель компании взял на себя обязательство до 1 сентября закончить ремонт, то есть на месяц раньше, чем указано в контракте, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Днем на участках работает до 10 специалистов, а по ночам до 20. Работы выстраивают таким образом, что ничего не вредит автомобильному движению. Всего в областном центре приведут в порядок 26 участков. Сейчас уже готова улица Сеченова. Завершающие мероприятия, то есть нанесение разметки, проводят на улице Пролетарской, Володарского, Байкальской, Чайковского и в Спортивном переулке. Практически завершили работы на улице Трудовой и Академической.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение трамваем № 4 и 4а приостановили в Иркутске до 12 августа.