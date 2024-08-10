На улице 25-го Октября в Иркутске начали укладывать асфальт

Днем на участках работает до 10 специалистов, а по ночам до 20. Работы выстраивают таким образом, что ничего не вредит автомобильному движению. Всего в областном центре приведут в порядок 26 участков. Сейчас уже готова улица Сеченова. Завершающие мероприятия, то есть нанесение разметки, проводят на улице Пролетарской, Володарского, Байкальской, Чайковского и в Спортивном переулке. Практически завершили работы на улице Трудовой и Академической.