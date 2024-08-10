День Абая: праздник великого поэта и просветителя Казахстана

В 2020 году день рождения поэта был официально объявлен праздничной датой. Праздник подчеркивает важность великого мыслителя Абая для казахской культуры и его влияние на развитие литературы и просвещения в стране.
Кто такой Абай Кунанбаев
Абай — это не просто поэт, но и многосторонняя личность, оказавшая глубокое влияние на казахскую культуру и общество. Он был поэтом, композитором, просветителем, мыслителем и общественным деятелем.
Абай родился в 1845 году в урочище Жидебай в Семипалатинской области (ныне Абайская область) в семье правителя рода тобыкты Кунанбая Оскенбайулы. Его дед Оскенбай и прадед Ыргызбай также главенствовали в своем роду.
Настоящее имя поэта — Ибрагим, но мать Улжан называла его ласкательным именем Абай, что означает «осмотрительный, вдумчивый». Именно этим именем великий мыслитель вошел в историю.
В детстве он учился у местного муллы, затем продолжил свое образование в медресе имама Ахмед-Ризы в Семее. Одновременно Абай учился в русской школе. Но после четырех лет учебы он вернулся в родное село, отец стал приучать Абая к административной деятельности главы рода.
Позже он становится волостным в Коныр Кокше. Ему приходится вникать в межродовые споры, ссоры, интриги. Постепенно поэт испытывает разочарование в политической деятельности, осознавая свое призвание, приходит к выводу, что он будет полезен своему народу словом.
Кем был Абай
Абай — одна из самых выдающихся фигур в истории казахской литературы и культуры. Он оставил глубокий след в национальном наследии, став основоположником казахской письменной литературы и первым классиком этого жанра.
Абай ввел в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы, такие как восьмистишия и шестистишия.
Абай был не только поэтом и писателем, но и реформатором, стремившимся к модернизации казахского общества. В своих произведениях он синтезировал элементы казахской и европейской культур, адаптируя переведенные стихи к казахскому мироощущению.
Он видел в просвещении и образовании ключевые факторы для развития народа и активно продвигал идею открытия школ и познания наук.
Его влияние не ограничивалось литературой; Абай также был композитором. Его музыкальное наследие включает 64 различные песни и романсы. Вклад в сохранение и развитие его музыкального наследия внесли искусствоведы и композиторы, такие как А. Бимбоэс, А. Затаевич и Б. Ерзакович, которые переложили на ноты мелодии песен Абая. Важную роль в сохранении музыкального наследия сыграла и внучка Абая, Макен Турагулкызы, которая не только популяризировала творчество своего деда, но и стала своего рода энциклопедией его песенного наследия.
Ценность трудов Абая для казахского народа
Имя Абая известно во всем мире наряду с такими великими литераторами, как Шекспир, Гете и Пушкин. Его творческое наследие оказало глубокое влияние не только на казахскую культуру, но и на мировую литературу.
Его творчество включает около 170 стихотворений, 56 переводов, а также поэмы и философские произведения, включая знаменитые «Слова назидания» («Қара сөздер»).
«Слова назидания», стихи Абая отражены не только отражают жизненные реалии и культурные традиции казахского народа, но и затрагивают универсальные темы, такие как человеческая природа, мораль и общественные перемены. Абай делится своими мыслями о человеческом поведении, воспитании и моральных ценностях, что делает его произведения актуальными и по сей день.
Абай также занимался переводом произведений мировой литературы на казахский язык, включая работы Пушкина, Лермонтова, Гете и Байрона. Эти переводы не просто передают содержание, но и адаптируют их к казахской культуре и реалиям, что свидетельствует о глубоком понимании и уважении к мировой литературной традиции.
Его творчество охватывает широкий спектр тем, от моральных и философских размышлений до социальных и культурных вопросов. Произведения Абая остаются актуальными и по сей день, продолжают вдохновлять новое поколение. Его стихи и философские размышления затрагивают универсальные темы, такие как человеческая природа, мораль, и общественные перемены.
Вечная память Абаю
Абай похоронен в селе Жидебай, у подножия Шынгыстау. В честь Абая и философа Шакарима возведен комплекс — мавзолей, состоящий из двух минаретов, символизирующий любовь и уважение к двум великим сынам казахского народа.
Кроме того, 8 июня 2022 года президент Казахстана подписал Указ о создании Абайской области, что подчеркивает продолжение уважения к его наследию и вкладу в развитие страны.
День Абая — это не только день памяти великого поэта, но и время для размышлений о его вкладе в казахскую культуру и просвещение, а также для празднования его значимости в истории Казахстана.