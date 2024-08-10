День Абая: праздник великого поэта и просветителя Казахстана

Его влияние не ограничивалось литературой; Абай также был композитором. Его музыкальное наследие включает 64 различные песни и романсы. Вклад в сохранение и развитие его музыкального наследия внесли искусствоведы и композиторы, такие как А. Бимбоэс, А. Затаевич и Б. Ерзакович, которые переложили на ноты мелодии песен Абая. Важную роль в сохранении музыкального наследия сыграла и внучка Абая, Макен Турагулкызы, которая не только популяризировала творчество своего деда, но и стала своего рода энциклопедией его песенного наследия.