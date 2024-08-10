Фазаны и голуби: сезон охоты на пернатую дичь открывается в Беларуси

Согласно правилам охоты, которые в Беларуси обновили в 2018 году, в данный период также разрешено охотиться на такую пернатую дичь, как вальдшнеп, вяхирь, голубь сизый, перепел и фазан. Охота «по перу», а именно так неофициально называется этот вид охоты, разрешена в светлое время суток.
«Разрешено охотиться ружейным способом из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов без двигателя или с неработающим двигателем».
Там напомнили, что участникам охоты можно брать с собой гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженное дробью, а также использовать охотничьих собак, но не всех пород — гончих и борзых нельзя.
Кроме этого, разрешен и безоружейный способ охоты на пернатую дичь (с использованием ловчих птиц).
Охота на тетерева
В министерстве сообщили, что с 10 августа также открывается ружейный сезон охоты на тетерева, но есть ограничения на изъятие. Можно добывать тетеревов любого пола и возраста, кроме старок — то есть самок, за которым ходит выводок молодых птиц.
Охотиться на тетеревов разрешено в светлое время суток с подхода, использовать гладкоствольное охотничье оружие, патроны с дробью. Можно брать с собой такие породы собак, как легавые, спаниели и ретриверы.
В Минлесхозе обратили внимание на то, что тетерев является нормируемым видом охотничьего животного, поэтому для охоты нужно получить разрешение и путевку.
С 7 сентября будет разрешена охота на рябчика и серую куропатку, а с 21 сентября — на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и канадскую казарку.
Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь до 8 декабря 2024 года.