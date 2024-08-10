Фазаны и голуби: сезон охоты на пернатую дичь открывается в Беларуси

Согласно правилам охоты, которые в Беларуси обновили в 2018 году, в данный период также разрешено охотиться на такую пернатую дичь, как вальдшнеп, вяхирь, голубь сизый, перепел и фазан. Охота «по перу», а именно так неофициально называется этот вид охоты, разрешена в светлое время суток.